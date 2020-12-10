10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из общежития при пожаре эвакуировали более 80 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что в общежитии по бульвару Ленинского Комсомола сработала автоматическая пожарная сигнализация "Молния", в службу 101 поступило 9 декабря в 15:26. На место отправились подразделения спасателей. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из комнат на 2-м этаже, в которой проживает мужчина 1972 года рождения.

"Совместно с администрацией общежития подразделения спасателей по лестничному маршу эвакуировали 86 человек, из них 20 детей", - рассказали в МЧС. Пострадавших нет.

На ликвидацию возгорания потребовалось около 15 минут. Благодаря установленным в коридорах и жилых комнатах дымовым извещателям пожар был обнаружен на ранней стадии. Огнем повреждены оконная рама, мебель, закопчены стены и потолок в комнате. Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.-0-