23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за короткого замыкания произошел пожар в общежитии. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Ранним утром 22 октября в службу 101 поступило сообщение о том, что в общежитии по улице Комарова сработала автоматическая пожарная сигнализация "Молния". Расчеты спасателей незамедлительно отправились к месту.

"ЧП произошло в одной из комнат на пятом этаже здания. 35-летняя хозяйка включила электрочайник и ненадолго вышла. Ее 7-летняя дочь обратила внимание на запах дыма. Она выбежала из блока и сообщила об этом маме", - рассказали в МЧС.

На помощь поспешили соседи. Вместе они обесточили электрощит на этаже и потушили возгорание. Прибывшие спасатели убедились, что жильцам ничто не угрожает, и поблагодарили их за правильные действия.

Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электроудлинителя.

Причиной другого пожара, в Берестовицком районе, стало, вероятней всего, нарушение правил эксплуатации электрошашлычницы.

Около 6.00 22 октября в Берестовицкий райотдел МЧС от жительницы деревни Пески поступило сообщение о пожаре на соседском подворье. К месту вызова направились подразделения МЧС, ликвидировали возгорание и не дали огню уничтожить дом.

Выяснилось, что 66-летний хозяин постоянно проживает в другой деревне, а этот дом использует как дачу. Для обогрева помещения мужчина включил электрошашлычницу и поставил ее рядом с кроватью. Утром, по словам пенсионера, он проснулся от едкого запаха гари и увидел, что тлеет одеяло. Мужчина вынес его на улицу и попросил соседей позвонить в службу спасения.

Огнем повреждены деревянная обрешетка, шиферная кровля и имущество, находящееся внутри дома.

В МЧС напомнили, что каждый прибор нужно эксплуатировать в соответствии с инструкцией. Не рекомендуется включать в электросеть одновременно несколько электроприборов большой мощности.-0-