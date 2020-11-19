19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 7 человек, из горящей квартиры спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня ранним утром в службу 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже в одном из домов улице Домбровского в Гродно. Соседи услышали запах дыма и вызвали спасателей. К месту происшествия направили 5 единиц техники МЧС и службы взаимодействия.

"Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на диване в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина 1962 года рождения. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи", - сказали в областном управлении МЧС. Пострадавшего госпитализировали.

С квартир верхних этажей эвакуировали 7 человек. После проветривания помещений они вернулись в свои квартиры.

Выяснилось, что хозяйка квартиры находится за границей. С ее согласия в квартире жил нигде не работающий житель Гродно. Мужчина иногда злоупотреблял спиртными напитками. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожность при курении.-0-