В Гродно из-за резких торможений транспорта пострадали два пассажира

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобусов в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пассажиры пострадали в результате резких торможений общественного транспорта. Эти инциденты классифицировались как дорожно-транспортные происшествия.

Так, за медицинской помощью обратилась беременная женщина. С ее слов, автобус 30-го маршрута затормозил при съезде с развязки в районе проспекта Космонавтов. Пассажирка не удержалась, упала на спину и ударилась о крепление сидений. У нее диагностирован ушиб.

Еще один инцидент произошел в автобусе №17. На проспекте Янки Купалы водитель остановился, чтобы пропустить пешеходов. Один из пассажиров - пожилой мужчина - во время торможения не удержался на ногах и упал, рассказали в ГАИ. У пострадавшего ссадины на лице и руках.

По фактам ДТП проводятся проверки.-0-