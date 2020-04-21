21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за задымления из школы эвакуировали 350 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Сегодня около 10.00 поступило сообщение о задымлении в средней школе №31 по Индурскому шоссе. Подразделения спасателей незамедлительно направились к месту вызова. На первом этаже учебного заведения в помещении кухни наблюдалось небольшое задымление.

"На момент происшествия в школе находились 295 учащихся, 40 преподавателей и 15 человек обслуживающего персонала. Была организована эвакуация: по сигналу тревоги все покинули здание до прибытия спасателей", - сообщили в областном управлении МЧС.

Выяснилось, что на кухне и в столовой идет ремонт. При демонтаже воздуховода системы вентиляции с использованием газового резака загорелись отложения пыли и жира внутри воздуховода. Возгорание ликвидировали подручными средствами сами рабочие. Факта пожара не выявлено.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС