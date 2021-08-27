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27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из желудка двухлетней девочки медики извлекли брелок с острыми краями. Информация об этом размещена на сайте Гродненской областной детской клинической больницы, сообщает БЕЛТА.В приемный покой обратились родители двухлетней девочки. Ребенок случайно во время игры проглотила брелок в виде быка."На рентгенологическом снимке брюшной полости и пищевода была обнаружена единичная тень неправильной формы на уровне желудка. После этого была выполнена гастроскопия, во время которой в желудке был обнаружен металлический предмет с относительно острыми краями", - рассказали в больнице.Извлечение осложнялось большими размерами инородного тела и острыми углами по всему его периметру. С помощью специальных щипцов предмет был удален из организма ребенка.Медики напомнили, что количество подобных случаев не снижается. Родителям стоит помнить об опасности игр детей с маленькими предметами.-0-