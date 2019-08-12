В Гродно кассир магазина провела мимо кассы Br1,5 тыс.

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кассир продуктового магазина в Гродно в течение полумесяца присвоила около Br1,5 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Женщина присваивала деньги, проводя операции по отмене чека. "За полмесяца мимо кассы ей удалось провести около Br1,5 тыс. Однако недостача выявилась довольно быстро: разница в проданных товарах и поступивших за их оплату денежных средств была очевидна", - рассказали в милиции.

В отношении недобросовестного кассира возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата".-0-