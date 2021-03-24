В Гродно кибермошенники похитили со счетов двух пенсионерок Br28 тыс.

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пенсионерки поверили уловкам телефонных мошенников и лишились Br28 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Оба преступления произошли утром 22 марта по идентичному сценарию.

"В популярном мессенджере 66-летней местной жительнице поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что с карты женщины пытались снять деньги. Для того чтобы отменить операцию, необходимо установить на телефон приложение, которое предоставит звонившему удаленный доступ к гаджету и через интернет-банкинг он сможет отменить попытку перевода средств", - рассказали в милиции.

Опасаясь за сбережения, пенсионерка установила программу. После этого злоумышленник перевел на различные счета более Br13 тыс. При этом он на протяжении полутора часов разговаривал с женщиной и убеждал ее, что деньги будут сохранены.

Во втором случае 63-летняя гродненка также услышала от неизвестного абонента о попытке хищения у нее денег. Женщина хранила сбережения на депозите. Якобы для отмены операции и сохранения средств их необходимо сначала перевести на карточку. Что пенсионерка и сделала. По совету лжебанкира она установила на компьютер такую же, как и в первом случае, программу. На депозите было около Br40 тыс., похитили злоумышленники не менее Br15 тыс.

Милиция призывает граждан быть бдительными. Стоит помнить, что сотрудники банков никогда не просят называть персональные данные по телефону. Ни в коем случае по рекомендации неизвестных нельзя устанавливать программы удаленного доступа на свои компьютеры, планшеты или телефоны.-0-