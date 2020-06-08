В Гродно киоскер похитила из кассы Br1,2 тыс. и перестала выходить на работу

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Продавец ларька "Белсоюзпечати" из Гродно похитила из кассы Br1,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Женщина 1958 года рождения на протяжении двух лет работала в одном и том же ларьке. В середине мая она без объяснения причин перестала выходить на работу. Провели инвентаризацию: в кассе не хватало Br1,2 тыс. "Выяснилось, что деньги ей были нужны для погашения кредита. Также часть суммы она перевела сыну в Россию", - рассказали в милиции.

В отношении 61-летней гродненки возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата". Часть похищенных средств женщина вернула.-0-