В Гродно кроссовер влетел в столб из-за перебегавшей дорогу собаки

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно кроссовер БМВ влетел в столб, в аварии пострадали два пассажира. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 18 апреля на кольцевой развязке бульвара Ленинского комсомола и улицы Дубко. За рулем автомобиля был 34-летний мужчина. Он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением: на съезде с кольца машина вылетела с дороги и врезалась в столб.

После аварии два пассажира с переломами были госпитализированы. "Со слов водителя, причиной аварии стала перебегавшая дорогу собака. Однако было ли так на самом деле и были ли пострадавшие пристегнуты ремнями безопасности, выяснится в ходе проверки", - подчеркнули в ГАИ.-0-