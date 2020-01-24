В Гродно легковушка при повороте не пропустила встречное авто, один из водителей в больнице

Скриншот из видео
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей в больнице, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 22 января около 14.00 в микрорайоне "Ольшанка" на пересечении улиц Огинского и Наполеона Орды. Местный житель на "Киа" при повороте налево не уступил дорогу встречному БМВ, который после удара въехал в столб.
На место ДТП была вызвана бригада скорой помощи. Водителя БМВ с различными травмами госпитализировали. По словам водителя "Киа", при совершении маневра он не заметил встречный транспорт.
По факту ДТП проводится проверка.-0-