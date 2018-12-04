В Гродно легковушка сбила 17-летнюю девушку

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка на регулируемом пешеходном переходе сбила 17-летнюю девушку. Авария произошла днем 4 декабря на улице Горновых, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительной информации, пешеход перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Водитель "Форда" избежать наезда не сумел. С травмами пострадавшую госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-