В Гродно легковушка сбила 7-летнюю девочку во дворе жилого дома

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 7-летнюю девочку в жилом дворе в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 16 июля. Женщина-водитель "Ниссана" двигалась по проезду в жилом дворе одного из домов по проспекту Клецкова. Из-за припаркованных автомобилей перед машиной выскочил ребенок.
Удар пришелся в середину машины, девочку отбросило на газон. На место происшествия вызывали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу и вскоре отпустили домой. Девочка получила ссадины и ушибы.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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