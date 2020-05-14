14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила на переходе двух девушек, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 16 часов 12 мая на улице Суворова. Автомобиль "Киа" под управлением 54-летнего мужчины ехал в направлении выезда из города. "Перед пешеходным переходом рядом с АЗС автомобиль, двигавшийся в правой полосе, остановился. А водитель "Киа" по какой-то причине делать этого не стал", - рассказали в ГАИ.

Легковушка сбила двух девушек 17 и 18 лет. Как рассказали очевидцы, от удара пешеходов подбросило. Несовершеннолетней учащейся одного из колледжей на месте оказывалась медицинская помощь.

Водитель пояснил, что попросту не видел пешеходов.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома