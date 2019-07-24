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В Гродно легковушка сбила на тротуаре 6-летнюю девочку

Происшествия 24.07.2019 | 21:01
Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Гродно пострадала шестилетняя девочка, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Авария произошла сегодня у одного из магазинов по улице Славинского. Водитель "Мазды" возвращалась вместе с мужем с дачи и парковала машину на стоянке у торгового объекта. "Машина оснащена коробкой автомат. Что стало причиной произошедшего, еще предстоит установить. В какой-то момент легковушка пришла в движение и сбила подошедшую с отцом к киоску девочку", - рассказал Евгений Дудко.

Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

К счастью, ребенок выжил. Девочку с различными травмами госпитализировали. Отмечается, что водитель в момент происшествия была трезвой. Обстоятельства выясняются.-0-

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Теги
Гродно, дети, ДТП, МВД, травматизм
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