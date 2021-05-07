В Гродно легковушка сбила ребенка

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно под колеса машины попал 8-летний мальчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о ДТП на ул.Курчатова поступило в ГАИ сегодня в 17.15. Легковая "Ауди", за рулем которой был 24-летний водитель, сбила на пешеходном переходе ребенка. По предварительной информации, авария произошла, когда легковушка по встречной полосе пыталась объехать притормозивший перед зеброй троллейбус.

Мальчик доставлен для обследования в больницу. Предварительный диагноз - ушиб грудной клетки.

Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома