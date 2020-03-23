В Гродно легковушка сбила школьницу

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила 9-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 22 марта на проспекте Клецкова. Водитель "Пежо" ехал по одному из проездов. Неожиданно перед машиной из-за припаркованных авто выбежал ребенок. Избежать наезда не удалось.

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате ученица 4-го класса с переломами госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.-0-