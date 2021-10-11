В Гродно легковушка сбила велосипедиста: водителя ослепило солнце

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила на пешеходном переходе велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на пересечении улиц Дубко и Пушкина в областном центре произошла вечером 10 октября. На регулируемом пешеходном переходе "Лада" сбила 51-летнего велосипедиста. "Мужчина ударился головой о лобовое стекло. После аварии его госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

Водитель легковушки пояснил, что не видел велосипедиста из-за ослепившего солнца. Все обстоятельства аварии установят по результатам проверки.-0-