В Гродно легковушка въехала в троллейбус и опрокинулась

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно "Ровер" столкнулся с троллейбусом, а после едва не вылетел на тротуар. Обошлось без жертв, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Легковой "Ровер" сегодня днем на проспекте Янки Купалы в районе пересечения с улицей Пестрака столкнулся с попутным "Опелем". После водитель поехал в сторону гостиницы "Турист".

"В районе мини-рынка "Брест" мужчина совершил еще одно ДТП: "Ровер" въехал в стоявший на запрещающий сигнал светофора троллейбус. Затем автомобиль по инерции отбросило на бордюрный камень - машина опрокинулась", - рассказали в ГАИ.

Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу на обследование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-