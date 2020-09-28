28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка влетела в столб и перевернулась. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 27 сентября на улице Дворской. Водитель "Ситроена" на мгновение отвлеклась от управления. Легковушка съехала в кювет, врезалась в фонарный столб и перевернулась.

В ГАИ отметили, что у автомобиля сильно повреждена передняя часть. Водитель при этом серьезных травм избежала: 41-летнюю женщину спас ремень безопасности. Госпитализация ей не потребовалась.-0-