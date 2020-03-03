В Гродно легковушка влетела в столб: водитель был пьян

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка влетела в столб, молодой водитель был пьян, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 3.20 в ночь на 3 марта. На улице Победы "Рено" вылетела с дороги. Врезавшись в столб, машина превратилась в груду металлолома.

Как рассказали в ГАИ, 20-летний парень сел за руль пьяным. Он превысил скорость и не справился с управлением. В автомобиле с ним ехал однокурсник, тоже нетрезвый.

В результате травмы получили оба участника аварии. Водитель отделался ушибами, а его пассажир был госпитализирован с переломом.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома