В Гродно легковушка влетела в столб: водителя зажало в салоне

Фото Гродненского областного управления МЧС
27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно из-за ДТП помощь спасателей потребовалась 37-летнему водителю легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение об аварии на проспекте Лебедева спасателям поступило около 18 часов 26 мая. Легковой Ford врезался в столб, внутри зажало водителя.
"Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину 1982 года рождения и передали его бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести спасенный госпитализирован", - рассказали в областном управлении МЧС.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ УВД Гродненского облисполкома.-0-