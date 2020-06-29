В Гродно легковушка влетела в троллейбус

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка влетела в попутный троллейбус. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня днем на проспекте Клецкова в областном центре. Водитель 1994 года рождения на "Ауди" двигался следом за троллейбусом в сторону моста через Неман. В какой-то момент троллейбус начал замедляться, водитель авто решил опередить его по соседней полосе, но не успел перестроиться.
В результате столкновения легковушка серьезно повреждена. В аварии никто из людей не пострадал.-0-