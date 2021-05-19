19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка во дворе сбила ребенка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 18 мая на улице Огинского. "35-летний водитель автомобиля "Опель" двигался по дворовой территории. В какой-то момент из-за припаркованных автомобилей выбежал 7-летний мальчик. Наезда избежать не удалось", - рассказали в ГАИ.

Юного пешехода - ученика первого класса - с переломом ноги и ушибами госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГАИ обращаются к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасного поведения на дороге и во дворе. Особенно это актуально в преддверии летних каникул.-0-