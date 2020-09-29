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29 сентября 2020, 10:15

В Гродно легковушка врезалась в дерево: водитель в больнице

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно "Мазда" вылетела с дороги и врезалась в дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла около 23.00 вчера. 23-летний водитель "Мазды" двигался со стороны улицы Отечественной к Индурскому шоссе.

"В какой-то момент парень отвлекся от управления и съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на придорожное дерево", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водителя с переломом кисти, ушибами позвоночника и грудной клетки госпитализировали.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Проводится проверка.-0-

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