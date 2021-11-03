3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка вылетела на остановку и сбила пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла сегодня в Гродно около 14.40. На съезде с проспекта Янки Купалы на проспект Клецкова легковой "Опель" протаранил остановку общественного транспорта, сбил пешехода, а затем, вернувшись на дорогу, столкнулся с еще одной машиной той же марки.

"Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу. Во втором "Опеле" находилась женщина с 9-месячным ребенком, но они серьезных травм не получили", - рассказали в ГАИ.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома