В Гродно лжесоцработницы похищали деньги у пенсионеров

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно несколько пожилых людей пострадали от действий лжесоцработниц. Чаще всего под социальных работников маскируются представители народности рома, сообщили БЕЛТА в Ленинском РОВД Гродно.

Злоумышленники представляются работниками социальных служб, горгаза или горсвета, а также продавцами различных товаров и продуктов питания. "Большая доля совершаемых преступлений такого рода приходится на представителей народности рома. Под соцработников маскируются женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Они действуют группой 2-3 человека. Один отвлекает пенсионера - жертву преступления, второй осматривает шкафы, тумбочки, места предположительного хранения ценностей", - сказали в милиции.

По такому принципу две злоумышленницы, которые представились медсестрами, похитили у жительницы Гродно Br5 тыс. и более $250. А к другой гродненке подозреваемая пришла с просьбой пожить непродолжительное время, в итоге женщина лишилась внушительной суммы в белорусских рублях и валюте.

В милиции обратились к пожилым людям с просьбой быть бдительными и дали несколько советов. В случае планового посещения и проверки технической исправности коммуникаций обязательно необходимо записывать установочные данные пришедших. Ни в коем случае нельзя оставлять их в комнатах одних. Важно всегда закрывать входную дверь на замок. Если подозрительные люди настойчиво просят открыть дверь, необходимо обращаться за помощью в службу 102.-0-