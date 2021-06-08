В Гродно микроавтобус врезался в столб

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно микроавтобус влетел в столб, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 7 июня на съезде с проспекта Лебедева. Водитель "Фольксвагена" при съезде не справился с управлением. Микроавтобус оказался за пределами проезжей части и врезался в столб.

"В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. 41-летнего мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГАИ.

По факту произошедшего назначена проверка. В ГАИ обратились к водителям с просьбой быть внимательными.-0-