10 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно милиция проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Днем 9 июля в Октябрьский РОВД областного центра поступило сообщение, что у одной из многоэтажек по улице Кленовой лежит собака с травмами. Звонивший предположил, что ее выбросили из окна.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обошли близлежащие дома, опросили местных жителей, но никто не узнал собаку и не смог указать ее владельца. Не были установлены и свидетели, которые могли бы подтвердить факт того, что животное выбросили из окна", - сообщили в УВД.

Сегодня проверка продолжается. В милиции напомнили, что за жестокое обращение с животным предусмотрена административная и уголовная ответственность.-0-