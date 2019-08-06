В Гродно милиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненское РОВД разыскивает Сергея Зиновчика 1975 года рождения, который подозревается в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Мужчине на вид 40-45 лет, плотного телосложения, светлые волосы с проседью, имеются лобные залысины. Он одет в джемпер серого цвета с белой надписью FILAA, темные джинсы с потертостями, черные кроссовки. На правой кисти есть татуировка с изображением паутины.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщить об этом по телефону: 8 (0152) 79-77-54 или 102.-0-