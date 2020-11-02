В Гродно милиционеры перехватили квадрокоптер с флагом

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудники милиции перехватили квадрокоптер, который летал с бело-красно-белым полотном в районе мест проведения несанкционированных массовых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милиции рассказали, что 1 ноября в областном центре некоторые граждане пытались собраться на стихийную акцию. Ранее во время подобных мероприятий в небе появлялся квадрокоптер с бело-красно-белым флагом, в воскресенье он также кружил над центром города.

"Управлял квадрокоптером местный житель, руководитель одного из частных предприятий. Сам он на несанкционированных мероприятиях не появлялся. 1 ноября запускал свою технику с ул.Левонабережной", - рассказали в милиции.

Мужчина пояснил, что решил проверить возможности устройства, насмотревшись видео в интернете. Сначала он говорил, что запустил квадрокоптер с флагом первый раз. Впрочем, выяснилось, что этот же аппарат летал над центром Гродно 25 октября. Сейчас проводится проверка по факту полета подобного устройства в районе ОАО "Гродно Азот".

"В отношении мужчины, который управлял летательным аппаратом, составлены административные протоколы за нарушение правил пикетирования", - пояснили в милиции. Также правоохранители напомнили, что в регионе есть ряд мест, где в целях безопасности запрещены полеты любых летательных средств. В перечень, в частности, входит и территория в районе ОАО "Гродно Азот".-0-