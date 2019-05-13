В Гродно молодого человека спасли при попытке спрыгнуть с крыши торгового центра

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно молодой человек пытался спрыгнуть с крыши торгового дома "Неман", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Инцидент произошел днем 13 мая. Очевидцы заметили на краю крыши торгового дома, расположенного на улице Советской, молодого человека.
На место прибыли экстренные службы, сотрудники органов внутренних дел. Парня удалось снять. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На крыше торгового дома находится обзорная площадка.-0-
Фото Леонида Щеглова
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