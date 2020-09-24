24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мотоциклист сбил двух пешеходов на переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о ДТП на проспекте Клецкова в дежурную службу ГАИ поступило около 20.00 23 сентября. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе у магазина "Ника".

Два автомобиля остановились, чтобы пропустить пешеходов. В это время между ними решил проехать мотоциклист. Он сбил двух переходивших дорогу пешеходов.

"У 22-летней девушки диагностированы серьезные травмы головы и перелом голени, у 37-летней женщины - переломом затылочной кости и ушибы. Обе госпитализированы. 33-летний водитель мотоцикла с переломом ключицы после оказания медицинской помощи отпущен домой", - рассказали в ГАИ.

Причины и обстоятельства ДТП будут выяснены во время расследования уголовного дела.-0-