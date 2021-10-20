В Гродно мотоциклист сбил пешехода

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к аварии с участием пешехода и мотоциклиста привели нарушения правил обоими участниками. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о ДТП с участием пешехода в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило 19 октября около 15.45. 46-летний мотоциклист на ул.Суворова сбил 58-летнего мужчину. "Пешеход пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мотоциклист же ехал прямо по полосе, предназначенной для поворота направо. Водитель двухколесного транспорта пытался тормозить, мотоцикл упал, но избежать контакта с пешеходом не удалось", - рассказали в ГАИ.

Более ясную картину произошедшего установит проверка.-0-