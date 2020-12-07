В Гродно мотоциклиста будут судить за смертельное ДТП

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП с участием мотоциклиста, сообщили БЕЛТА в службе и информации прокуратуры области.

Рассмотрит дело суд Октябрьского района Гродно. 34-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть человека.

Авария на пр.Клецкова в Гродно произошла вечером 23 сентября. Мотоциклист ехал по этому участку дороги со скоростью не менее 100 км/ч. Впереди перед пешеходным переходом остановились машины. Обвиняемый это увидел, однако притормаживать не стал. Он решил опередить попутные машины, проехав между ними, и на зебре сбил двух пешеходов. В результате наезда одна из пострадавших, 22-летняя девушка, через несколько недель скончалась в больнице. Травмы получила и 37-летняя женщина.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.-0-