4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка: возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 3 ноября. Мужчина подошел к двери пункта охраны правопорядка, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Также отсмотрены записи камеры видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент поджога. По изъятым объектам назначено проведение экспертиз", - сообщили в СК.

Установлена и личность поджигателя. Им оказался 41-летний местный житель. Сейчас мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования.-0-