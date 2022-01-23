В Гродно мужчина получил ожоги при тушении пожара в хозпостройке

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина получил ожоги при попытке потушить пожар в хозпостройке. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в Гродно по ул.Подольной поступило 22 января в 12.21. В результате огнем уничтожены кровля, повреждено перекрытие и имущество. При самостоятельном тушении пожара брат жены хозяина, находившийся в гостях, получил ожоги лица и обеих кистей. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Причина произошедшего устанавливается.-0-