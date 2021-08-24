В Гродно мужчина приговорен к 3,5 года лишения свободы за призывы к терроризму

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24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина приговорен к 3,5 года лишения свободы за публичные призывы к совершению акта терроризма. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.Прокуратура Гродненской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении мужчины, которому инкриминированы публичные призывы к совершению акта терроризма."В октябре-ноябре 2020 года в одной из публичных групп мессенджера Telegram он разместил комментарии, в которых призывал к акту терроризма, массовым беспорядкам, созданию вооруженных формирований, убийствам и насилию в отношении представителей власти и органов внутренних дел. Там же обвиняемый призывал к неуплате коммунальных платежей в ущерб экономике страны", - рассказали в прокуратуре.С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда постановила обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.-0-