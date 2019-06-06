В Гродно мужчина принес в обменник склеенные фальшивые доллары

6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина склеил фальшивые доллары и понес их в обменник, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Молодой человек 1989 года рождения нашел у дома две разорванные купюры, номиналом $100 каждая. "Он забрал находку. Дома склеил купюры и отправился с ними в обменный пункт", - рассказали в милиции. Кассир сразу же определила, что деньги поддельные.
Вероятней всего, отметили в милиции, предыдущий владелец знал об этом, поэтому и разорвал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-
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