В Гродно мужчина распылил газ в глаза милиционеру - виновный заключен под стражу

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителю Гродно, распылившему газ в глаза милиционеру, предъявлено обвинение. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, 29-летний мужчина 25 августа принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в Гродно. На улице Гая он распылил слезоточивый газ в глаза сотруднику милиции. Мужчину задержали. У него обнаружили перцовый баллончик "Шок".
"Следователь допросил обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены и видеозаписи событий", - сообщили в СК.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствовать его законной деятельности) УК . Он заключен под стражу.-0-