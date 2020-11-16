В Гродно мужчина разрисовал стену дома, остановку и столбы

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина из личных убеждений разрисовал стену дома, остановку и столбы. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Около 5 часов утра 15 ноября в милицию позвонил таксист и рассказал, что на улице Лиможа неизвестный разрисовывает столбы и навес на остановке общественного транспорта. Сотрудники милиции выехали на место. Бело-красные изображения были нанесены на камни, стену дома, остановку и 12 световых опор.

"Увидев правоохранителей, "маляр" попытался убежать, однако был задержан. 50-летний мужчина проживает неподалеку. Он директор частной фирмы, ранее привлекался к ответственности за участие в несанкционированном мероприятии", - рассказали в милиции. Мужчина пояснил, что вышел рисовать, потому что не хотел спать, изображения наносил из личных убеждений.

Сейчас его действиям дается правовая оценка.-0-