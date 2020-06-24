В Гродно мужчина с ножом напал на двух знакомых

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ранее судимый мужчина с ножом напал на двух знакомых. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Житель Щучинского района снимал квартиру в одном из домов по улице Поповича в областном центре. В июне этого года вечером 46-летний мужчина распивал спиртное на лавочке у подъезда в компании двух местных жителей. Во время разговора они оскорбили собутыльника.

"Спиртное обострило восприятие сказанного. Мужчина пошел в квартиру и взял нож. Спустившись, он ударил 53-летнего оппонента ножом в грудь, а 54-летнему мужчине нанес удар в область шеи", - рассказали в милиции.

Нападавшего задержали по горячим следам. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статье "особо злостное хулиганство". Ранее мужчина был неоднократно судим за умышленное причинение телесных повреждений.-0-