В Гродно мужчина с пистолетом угрожал девушкам на улице

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина угрожал пистолетом студенткам. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 12 сентября три студентки гуляли по улице Доватора в Гродно. Неожиданно к ним подошел незнакомец, выхватил пистолет и начал угрожать, требовать уйти. В противном случае обещал применить насилие. Одной из них он даже приказывал стать на колени. Девушки скрылись от агрессора в соседнем дворе и обратились за помощью к правоохранителям.

"На следующее утро подозреваемый был задержан в одном из притонов. При себе у него был пневматический пистолет, которым он угрожал студенткам. Мужчина был пьян, именно этим он и попытался объяснить свои действия", - рассказали в милиции.

За особо злостное хулиганство против него возбуждено уголовное дело.-0-