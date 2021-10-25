В Гродно мужчина сдал в ломбард арендованные инструменты на Br6 тыс.

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра, который подозревается в совершении мошеннических действий. Мужчина сдавал в ломбард арендованные инструменты, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В сентябре мужчина обратился в несколько пунктов проката за арендой строительного инструмента. После этого дорогостоящую технику он сдавал в ломбард, а деньги тратил на свои нужды.

В одном из прокатов он взял профессиональный перфоратор стоимостью около Br2 тыс., в другом - циркулярную пилу и нивелир. Всего же он завладел чужим имуществом на сумму Br6 тыс. Договор аренды мужчины всегда оформлял всего на один день, обещая вернуть инструмент в срок.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. Ранее мужчина неоднократно судим.

"В настоящее время установлено 5 фактов противоправной деятельности подозреваемого. У следствия имеются основания полагать, что их может быть больше", - отметила Инна Позняк.

Следственный комитет обращается к тем, кто пострадал от действий мужчины, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040, +37533 6211535 (круглосуточно) либо по номеру 102.-0-