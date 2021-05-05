В Гродно мужчина сорвал и выбросил госфлаг - возбуждено уголовное дело

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В надругательстве над госсимволами подозревается неоднократно судимый житель Гродно. Такая информация опубликована в Telegram-канале Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В ночь с 28 на 29 апреля неизвестный сорвал флаг у входа в здание гродненского филиала РУП "Белпочта", а затем выкинул его в мусорное ведро. "Подозреваемый был установлен уже 30 апреля. Им оказался уроженец Гродно 1994 года рождения. Мужчина неоднократно судим за кражи и грабежи. Свыше 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за семейные скандалы, нанесение побоев", - сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Молодой человек признал свою вину. Его показания подтвердились во время допроса свидетеля и проверки их на месте.-0-