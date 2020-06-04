В Гродно мужчина стрелял по лифтерам из страйкбольного оружия

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина стрелял по работникам лифтовой службы из страйкбольного оружия: дома у него нашли целый арсенал. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Инцидент произошел 1 июня. Около 15 часов двое работников поднимались на верхний этаж одного из домов по улице Клецкова, чтобы отремонтировать лифт. На общем балконе 12-го этажа мужчины услышали хлопки и почувствовали многочисленные удары по телу.

Из окна дома кто-то стрелял в них из предмета, похожего на автомат. Мужчины подошли к квартире стрелка. Сначала последовали угрозы, потом дверь приоткрылась, прозвучало несколько выстрелов и громкий хлопок, после которого площадку заволокло дымом.

Лифтеры сообщили в милицию о произошедшем. На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники охраны и ОМОН.

"Входную дверь правоохранителям открыл приехавший с работы отец стрелявшего. Сам злоумышленник забаррикадировался в своей комнате. Длительные переговоры результата не принесли, мужчина дверь не открывал и продолжал угрожать милиции. Было решено взломать дверь", - рассказали в милиции.

В комнате обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов для игры в страйкбол - автомат МР-5, пять пистолетов неустановленной марки, полимерные гранаты с шариками внутри, магазины к автомату, большое количество банок с пластмассовыми шариками. Помимо этого, изъяты несколько ножей и два газовых баллончика.

По данному факту проводится проверка. Нигде не работающий 36-летний гродненец госпитализирован в УЗ "ГОКЦ "Психиатрия-наркология".-0-