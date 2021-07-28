В Гродно мужчина угрожал должнику ножом и требовал вернуть деньги

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о принуждении к уплате долга с применением насилия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

В правоохранительные органы обратился 27-летний житель Гродно. Он рассказал, что его 26-летний знакомый требует вернуть долг и при этом угрожает ножом.

Выяснилось, что мужчина действительно был должен 300 евро, но отдать деньги не мог. Отказ подозреваемого не устроил. Во время визита к должнику он схватил мужчину за шею, прижал к стене и, подставив к щеке нож, сказал, что "поставит его на счетчик".

"Мужчина не знал, как вернуть деньги. По указанию подозреваемого он направился в салон сотовой связи и приобрел там мобильный телефон стоимостью Br5,5 тыс., который и передал в счет долга. Потерпевший также добавил, что просил своего знакомого вернуть разницу между суммой долга и стоимостью телефона, но тот оказался, пояснив, что это деньги за моральный ущерб", - рассказала Мария Трушинская.

Подозреваемый рассказал следователю, что нож достал для убедительности. Хотел, чтобы потерпевший испугался и вернул долг.

Действия 26-летнего жителя Гродно квалифицированы по ч.2 ст.384 УК (принуждение к уплате долга, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего). Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Расследование уголовного дела продолжается.-0-