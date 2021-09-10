В Гродно мужчина угрожал ножом подросткам

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно мужчина размахивал ножом во время конфликта с подростками. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

47-летнему мужчине не понравилась компания подростков. Он нелицеприятно высказался о молодежи. Завязался конфликт. Мужчина достал нож и несколько минут размахивал им. Хулигана задержали.

"В беседе с правоохранителями мужчина сообщил, что ничего не помнит о произошедшем из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году гродненец дважды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в милиции.

Действиям мужчины дана правовая оценка. По статье "Особо злостное хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-