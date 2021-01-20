В Гродно мужчина угрожал расправой милиционерам и оператору 102

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали мужчину, который угрожал расправой милиционерам и оператору 102. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Днем 17 ноября на линию 102 в Гродно позвонил мужчина. Он стал оскорблять сотрудников милиции. Бессвязная речь и нецензурная брань абонента свидетельствовали о его опьянении.

"Девушка-оператор неоднократно прерывала разговор, но звонки продолжались. В какой-то момент мужчина стал угрожать расправой сотруднице милиции и ее коллегам. При этом он называл различные места своего пребывания", - рассказали в милиции.

Личность звонившего установили сотрудники Октябрьского РОВД Гродно. Им оказался 38-летний житель Лунинца, приехавший в областной центр на заработки. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Выяснилось, что раньше мужчина уже привлекался к ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, истязание и уклонение от отбытия наказания. На него составлялись административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие спиртного и нахождение в общественном месте в пьяном виде.-0-