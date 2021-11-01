1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина угрожал таксисту страйкбольным автоматом: возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел днем 31 октября. Между водителем такси и компанией молодых людей, которым таксист отказал в поездке, возник конфликт. 22-летний парень достал из чехла страйкбольный автомат и направил его на водителя.
Таксист позже рассказал, что автомат выглядел как настоящий. Мужчина сообщил о случившемся в милицию.
"Подозреваемый задержан. Установлено, что в момент совершения преступления он был пьян. Во время допроса он рассказал, что хотел просто припугнуть водителя", - отметили в СК.
Следователи и эксперты осмотрели место происшествия. Допрошены подозреваемый, пострадавший и свидетели. Автомат изъят, планируется назначение баллистической экспертизы. Гродненский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство).-0-